Польша нанесла Украине серьёзный ущерб отказом в поставке вооружения, и это дорого обойдётся Киеву. Об этом пишет ежедневная французская газета Figaro.

"Заявление Варшавы стало настоящим ударом для Украины. Каковы бы ни были причины выхода Польши из состава "активно помогающих Украине стран", это дорого обойдётся украинцам", — говорится в статье.

Также в материале указывается, что из всех стран, которые поставляли вооружение ВСУ, Польша была шестой по объёму поставок. Всего на поддержку киевского режима Варшава потратила около трёх миллиардов евро.