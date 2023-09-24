В Британии предрекли Украине потерю западных друзей из-за наглости и лжи Зеленского
The Spectator: Поведение Зеленского может лишить его поддержки Запада
Владимир Зеленский своим поведением рискует лишить Украину союзников. Об этом говорится в материале британского журнала The Spectator.
"Владимир Зеленский попал в серьёзный переплёт", — пишет автор статьи Сергей Радченко — профессор Центра Киссинджера Школы перспективных международных исследований Университета Джонса Хопкинса в Вашингтоне.
По мнению колумниста, Зеленский продвигает идею о том, что это не Запад поддерживает Украину в борьбе с Россией, а наоборот и именно поэтому западные государства обязаны продолжать поддержку. Главе киевского режима это нужно, чтобы украинцы чувствовали себя гордыми жителями непоколебимой страны, а не бедняками в государстве, которое едва выживает за счёт иностранной благотворительности. Вот только в попытках поддерживать высокий моральный дух у украинцев Зеленский рискует потерять всех друзей на Западе, которые вполне могут перестать мириться с таким отношением.
Напомним, польский президент Анджей Дуда сравнил страну с утопающим, который тянет за собой всех вокруг, а также отменил встречу с Зеленским, которая была запланирована на полях Генассамблеи ООН. После этого Варшава заявила, что с 2024 года хочет завершить программу поддержки украинских беженцев, а также объявила о прекращении поставок оружия.
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