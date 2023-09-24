В Британии предрекли Украине потерю западных друзей из-за наглости и лжи Зеленского

По мнению колумниста, Зеленский продвигает идею о том, что это не Запад поддерживает Украину в борьбе с Россией, а наоборот и именно поэтому западные государства обязаны продолжать поддержку. Главе киевского режима это нужно, чтобы украинцы чувствовали себя гордыми жителями непоколебимой страны, а не бедняками в государстве, которое едва выживает за счёт иностранной благотворительности. Вот только в попытках поддерживать высокий моральный дух у украинцев Зеленский рискует потерять всех друзей на Западе, которые вполне могут перестать мириться с таким отношением.