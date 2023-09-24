На Украине сочли полным провалом поездку Зеленского на Запад
Экс-советник Кучмы Соскин назвал провальными визиты Зеленского в США и Канаду
Олег Соскин — экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы — назвал настоящим провалом недавние визиты Владимира Зеленского в западные страны.
Несмотря на то что Зеленскому активно аплодировали в США и Канаде, никакую пользу его выступления не принесут, подчеркнул политик.
"А что толку? На сегодняшний день [европейские лидеры] уже не хотят толком ничего давать: ни оружия, ни денег", — сказал он на своём YouTube-канале.
Максимум, чего может добиться Киев, — это множества очередных обещаний, которые ни к чему не приведут. Если кто-то из западных представителей и предложит помощь, то, по мнению Соскина, она будет несущественной.
Кстати, вместе с тем экс-советник бывшего главы Незалежной обратил внимание на ухудшение отношений Киева и Варшавы. Как уже рассказывал Лайф, напряжение между странами начало возрастать после решения Украины судиться с соседями из-за эмбарго на поставки зерна.
"[Премьер Польши Матеуш] Моравецкий опять взял бедного Зеленского и опустил по полной программе", — подытожил политолог.
Напомним, польский президент Анджей Дуда сравнил страну с утопающим, который тянет за собой всех вокруг, а также отменил встречу с Зеленским, которая была запланирована на полях Генассамблеи ООН. После этого Варшава заявила, что с 2024 года хочет завершить программу поддержки украинских беженцев, а также объявила о прекращении поставок оружия.
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