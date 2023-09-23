Страны Европы постепенно отказываются от передачи оружия Украине. Например, это сделала, казалось бы, ближайшая союзница Киева Варшава, сославшись на то, что ей современные вооружения нужнее. Заместитель министра информации ДНР, а также историк и журналист Артём Ольхин спрогнозировал, что следующей по такому пути пойдёт Венгрия.

"Говоря о том, какая страна следующей откажется помогать Украине, я бы в первую очередь вспомнил о Венгрии. Она с самого начала не хотела связываться с Украиной, понимая, что это как в хорошей сказке "Лисичка со скалочкой". Украина в данном случае лисичка, которая приходит, допустим, в Польшу и говорит: "У меня пропала скалочка, что делать? Дайте мне вместо неё курочку… потом гусочку… потом девочку…" И в итоге — все вооружения, которые им необходимы", — указал Ольхин в беседе с телеканалом "360".

По мнению замминистра информации ДНР, европейским соседям Незалежной стало очевидно, что пора прекращать такие отношения. А вот о чём думают США и Британия, непонятно. Ольхин предположил, что, возможно, они захотят использовать страны Азии, в частности Казахстан, для поставок оружия Киеву, так как ближайшие соседи Украины уже не хотят этим заниматься. Астана же, отметил эксперт, "поёт на две дудки".

Журналист добавил, что славянские европейские государства, которые граничили с СССР в рамках Организации Варшавского договора (ОВД), но позже вступившие в НАТО, в настоящее время меняют свою позицию. И она может не понравиться Вашингтону и Лондону.