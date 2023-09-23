США призвали Польшу к ответу из-за прекращения поддержки Украины

Вашингтон потребовал от Варшавы объяснений по поводу отказа поддерживать Киев, передаёт Bloomberg со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

Источник рассказал о том, что разногласия между Варшавой и Украиной ещё не привели к "появлению трещин" в союзе, поддерживающем киевский режим. Также, по словам американского чиновника, конкретная позиция Варшавы по этому вопросу до сих пор остаётся неясной.

В то же время неназванный европейский дипломат в беседе с информагентством рассказал, что Польша обещала своим партнёрам продолжить военную поддержку Украины. Он подчеркнул, что другой вариант развития событий может подорвать единство Североатлантического альянса.