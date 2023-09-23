США призвали Польшу к ответу из-за прекращения поддержки Украины
Bloomberg: США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины
Вашингтон потребовал от Варшавы объяснений по поводу отказа поддерживать Киев, передаёт Bloomberg со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным высокопоставленного представителя Министерства обороны США.
Источник рассказал о том, что разногласия между Варшавой и Украиной ещё не привели к "появлению трещин" в союзе, поддерживающем киевский режим. Также, по словам американского чиновника, конкретная позиция Варшавы по этому вопросу до сих пор остаётся неясной.
В то же время неназванный европейский дипломат в беседе с информагентством рассказал, что Польша обещала своим партнёрам продолжить военную поддержку Украины. Он подчеркнул, что другой вариант развития событий может подорвать единство Североатлантического альянса.
Ранее Лайф писал, что власти Польши не хотят урегулирования кризиса в отношениях с Украиной, им, наоборот, на фоне предстоящих выборов нужна эскалация. Как считает польский политолог Павел Мусялек, Варшава и Киев больше не вернутся к тем отношениям, что были ранее.
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