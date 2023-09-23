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22 сентября, 21:29

США призвали Польшу к ответу из-за прекращения поддержки Украины

Bloomberg: США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины

Вашингтон потребовал от Варшавы объяснений по поводу отказа поддерживать Киев, передаёт Bloomberg со ссылкой на пожелавшего остаться анонимным высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

Источник рассказал о том, что разногласия между Варшавой и Украиной ещё не привели к "появлению трещин" в союзе, поддерживающем киевский режим. Также, по словам американского чиновника, конкретная позиция Варшавы по этому вопросу до сих пор остаётся неясной.

В то же время неназванный европейский дипломат в беседе с информагентством рассказал, что Польша обещала своим партнёрам продолжить военную поддержку Украины. Он подчеркнул, что другой вариант развития событий может подорвать единство Североатлантического альянса.

Песков прогнозирует, что трения Украины с Польшей будут нарастать

Песков прогнозирует, что трения Украины с Польшей будут нарастать

Ранее Лайф писал, что власти Польши не хотят урегулирования кризиса в отношениях с Украиной, им, наоборот, на фоне предстоящих выборов нужна эскалация. Как считает польский политолог Павел Мусялек, Варшава и Киев больше не вернутся к тем отношениям, что были ранее.

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Pixabay

Андрей Соловьёв
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