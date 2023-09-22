Песков прогнозирует, что трения Украины с Польшей будут нарастать
Возникшие между Киевом и Варшавой трения будут нарастать. Такой прогноз озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению, такие сложные взаимоотношения вскоре могут возникнуть у Украины и с другими странами Европы.
"Мы видим, что есть определённые трения между Варшавой и Киевом. Мы прогнозируем, что эти трения между Варшавой и Киевом будут нарастать. Мы с сожалением констатируем, что и та и другая столица сейчас являются главным средоточием русофобии. Мы, конечно, за этим внимательно наблюдаем", — отметил представитель Кремля.
Лайф напоминает, что отношения Варшавы и Киева ухудшились после решения Незалежной судиться с соседями из-за эмбарго на поставки зерна. Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, тянущим за собой всех вокруг, и отменил встречу с Владимиром Зеленским на полях ГА ООН. Позже Варшава сообщила о намерениях также завершить программу поддержки украинских беженцев с 2024 года и объявила о прекращении поставок оружия Киеву.
LIFE / Павел Баранов