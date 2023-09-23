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23 сентября, 00:25

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто анонсировал скорый визит в Москву

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посетит Москву в октябре

<p>Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Обложка © Getty Images / NurPhoto </p>

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Обложка © Getty Images / NurPhoto

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит Москву 11–13 октября. В ходе рабочей поездки он намерен встретиться с вице-премьером России Александром Новаком для обсуждения вопросов по теме энергетики и принять участие в Российской энергетической неделе.

"Я совершу визит в Москву для участия в Российской энергетической неделе с 11 по 13 октября. Как вы знаете, мы рассматриваем энергетическое сотрудничество в качестве самой важной части нашего нынешнего взаимодействия", — рассказал он ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, планируются ли в Москве переговоры с Новаком, Сийярто ответил утвердительно. Он сообщил, что намерен обсудить с вице-премьером тему энергетики.

Венгрия выступила за прямой диалог России и Украины

Венгрия выступила за прямой диалог России и Украины

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что многочисленные санкции, введённые Евросоюзом против России, провалились. Об этом он сообщил после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Оксана Попова
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