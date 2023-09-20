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Регион
Опубликовано 20 сентября 2023, 16:04
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Венгрия выступила за прямой диалог России и Украины

Глава МИД Венгрии Сийярто заявил о необходимости прямого диалога РФ и Украины

Венгрия считает, что Украина и Россия давно должны были перейти к прямым контактам для завершения противостояния. Об этом сказал РИА "Новости" глава венгерского МИД Петер Сийярто в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

"Люди умирают, среди них есть и венгры, и мы хотели бы прекращения этой войны. Очень важно, чтобы стороны конфликта вступили в диалог друг с другом. Это должно было случиться уже давно", пояснил он, комментируя "план Зеленского".

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Напомним, заседание Генассамблеи ООН состоится в штаб-квартире международной организации в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. 20 сентября в рамках недели высокого уровня на ГА Совет Безопасности ООН собрался на заседание по конфликту на Украине.

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Vk / Минобороны России

Татьяна Миссуми
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