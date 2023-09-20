Венгрия выступила за прямой диалог России и Украины

Венгрия считает, что Украина и Россия давно должны были перейти к прямым контактам для завершения противостояния. Об этом сказал РИА "Новости" глава венгерского МИД Петер Сийярто в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

"Люди умирают, среди них есть и венгры, и мы хотели бы прекращения этой войны. Очень важно, чтобы стороны конфликта вступили в диалог друг с другом. Это должно было случиться уже давно", — пояснил он, комментируя "план Зеленского".