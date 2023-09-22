В Венгрии заявили, что санкции ЕС не смогли "поставить Россию на колени"
Глава МИД Венгрии Сийярто констатировал провал антироссийских санкций Евросоюза
Многочисленные санкции, введённые Евросоюзом против России, провалились. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Мы не видим, что санкции работают, они провалились", — отметил Сийярто, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Будапешт присоединяться к антироссийским санкциям.
Как отметил венгерский министр, ЕС, вводя рестрикции, преследовал две цели — "поставить Россию на колени и достичь мира". Тем не менее спустя 11 пакетов ограничений, очевидно, что ни одно из намерений так и не достигнуто.
А ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия стала самой крупной европейской экономикой, несмотря на санкции. Депутат отметил, что ограничения бумерангом ударили по их инициаторам. Вашингтон утратил экономическое лидерство, но ещё больше пострадали европейские государства.
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