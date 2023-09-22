В Венгрии заявили, что санкции ЕС не смогли "поставить Россию на колени"

Многочисленные санкции, введённые Евросоюзом против России, провалились. Такое заявление сделал глава МИД Венгрии Петер Сийярто после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы не видим, что санкции работают, они провалились", — отметил Сийярто, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Будапешт присоединяться к антироссийским санкциям.

Как отметил венгерский министр, ЕС, вводя рестрикции, преследовал две цели — "поставить Россию на колени и достичь мира". Тем не менее спустя 11 пакетов ограничений, очевидно, что ни одно из намерений так и не достигнуто.