Путин заявил, что санкции в чём-то тормозят страну, но стимулируют её развитие
Глава государства Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции не только тормозят, но и стимулируют развитие экономики России. Соответствующее заявление он сделал по итогам заседания президиума Госсовета.
"Как мы видим, как после 2014 года, так и сейчас эти ограничения, которые в отношении нас вводятся со стороны, они стимулируют развитие. Да, они где-то нас тормозят, где-то заставляют ранее принятые решения переносить, как мы говорим, по графику вправо, на более поздний срок, но тем не менее появляются новые компетенции, появляются новые возможности", — подчеркнул российский лидер.
Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин продлил ещё на год — до конца 2024-го — указ об ответных мерах на антироссийские санкции, предполагающие продовольственное эмбарго.