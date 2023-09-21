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21 сентября, 19:27

Путин заявил, что санкции в чём-то тормозят страну, но стимулируют её развитие

Глава государства Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции не только тормозят, но и стимулируют развитие экономики России. Соответствующее заявление он сделал по итогам заседания президиума Госсовета.

"Как мы видим, как после 2014 года, так и сейчас эти ограничения, которые в отношении нас вводятся со стороны, они стимулируют развитие. Да, они где-то нас тормозят, где-то заставляют ранее принятые решения переносить, как мы говорим, по графику вправо, на более поздний срок, но тем не менее появляются новые компетенции, появляются новые возможности", — подчеркнул российский лидер.

Путин высказался о сотрудничестве с КНДР на фоне санкций Совбеза ООН

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Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин продлил ещё на год — до конца 2024-го — указ об ответных мерах на антироссийские санкции, предполагающие продовольственное эмбарго.

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Kremlin.ru

Оксана Попова
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