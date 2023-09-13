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13 сентября, 11:05

Путин высказался о сотрудничестве с КНДР на фоне санкций Совбеза ООН

Путин: У России и КНДР есть перспективы военно-технического сотрудничества

У России и КНДР есть перспективы военно-технического сотрудничества, несмотря на то что Москва соблюдает санкции Совбеза ООН. Об этом сообщил президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1".

"Есть же определённые ограничения. Россия все эти ограничения соблюдает, но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить, обсуждаем, думаем об этом, и здесь тоже есть перспективы", — отметил российский лидер.

Санкции против КНДР были введены рядом стран и международных организаций в связи с северокорейской ракетно-ядерной программой. В 2009 году была принята резолюция Совета Безопасности ООН, которой было расширено эмбарго на поставки оружия КНДР. Также государствам – членам блока рекомендовалось досматривать все корабли, идущие в КНДР, и уничтожать любые грузы, имеющие возможное отношение к северокорейской ядерной программе.

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Напомним, что лидер КНДР прибыл на станцию Хасан в Приморском крае на бронепоезде. 13 сентября вместе с Владимиром Путиным они посетили космодром Восточный в Амурской области, осмотрели ключевые объекты, а затем провели переговоры. По словам северокорейского лидера, Россия начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это.

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LIFE

Алексей Берковиц
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