Путин высказался о сотрудничестве с КНДР на фоне санкций Совбеза ООН
Путин: У России и КНДР есть перспективы военно-технического сотрудничества
У России и КНДР есть перспективы военно-технического сотрудничества, несмотря на то что Москва соблюдает санкции Совбеза ООН. Об этом сообщил президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1".
"Есть же определённые ограничения. Россия все эти ограничения соблюдает, но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить, обсуждаем, думаем об этом, и здесь тоже есть перспективы", — отметил российский лидер.
Санкции против КНДР были введены рядом стран и международных организаций в связи с северокорейской ракетно-ядерной программой. В 2009 году была принята резолюция Совета Безопасности ООН, которой было расширено эмбарго на поставки оружия КНДР. Также государствам – членам блока рекомендовалось досматривать все корабли, идущие в КНДР, и уничтожать любые грузы, имеющие возможное отношение к северокорейской ядерной программе.
Напомним, что лидер КНДР прибыл на станцию Хасан в Приморском крае на бронепоезде. 13 сентября вместе с Владимиром Путиным они посетили космодром Восточный в Амурской области, осмотрели ключевые объекты, а затем провели переговоры. По словам северокорейского лидера, Россия начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это.
LIFE