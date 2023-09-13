Путин высказался о сотрудничестве с КНДР на фоне санкций Совбеза ООН

У России и КНДР есть перспективы военно-технического сотрудничества, несмотря на то что Москва соблюдает санкции Совбеза ООН. Об этом сообщил президент Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1".

"Есть же определённые ограничения. Россия все эти ограничения соблюдает, но есть вещи, о которых мы, конечно, можем говорить, обсуждаем, думаем об этом, и здесь тоже есть перспективы", — отметил российский лидер.