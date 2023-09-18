Путин продлил продэмбарго, введённое в ответ на санкции ещё в 2014 году

Президент России Владимир Путин продлил ещё на год — до конца 2024 года — указ об ответных мерах на антироссийские санкции, предполагающие продовольственное эмбарго. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных Указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", — говорится в документе.

Напомним, что продовольственное эмбарго — это контрсанкции, зеркальная мера, введённая в ответ на давление со стороны других стран из-за ситуации на Украине. Эмбарго вводилось в несколько этапов начиная с 2014 года.