Путин продлил продэмбарго, введённое в ответ на санкции ещё в 2014 году
Путин продлил действие указа 2014 года о продовольственном эмбарго
Президент России Владимир Путин продлил ещё на год — до конца 2024 года — указ об ответных мерах на антироссийские санкции, предполагающие продовольственное эмбарго. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных Указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", — говорится в документе.
Напомним, что продовольственное эмбарго — это контрсанкции, зеркальная мера, введённая в ответ на давление со стороны других стран из-за ситуации на Украине. Эмбарго вводилось в несколько этапов начиная с 2014 года.
А в июле 2023 года Путин продлил действие ответных мер экономического характера на иностранные санкции. Срок старого документа, который был издан в марте 2022 года, истекал в конце декабря года нынешнего. Новый же указ продлил его действие до конца 2025 года. Ответные меры РФ подразумевают ограничения на экспорт из страны и импорт продуктов и сырья, перечень которых был утверждён кабмином.