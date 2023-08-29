В Кремле подчеркнули несгибаемость Путина перед Западом в вопросе санкций

Президент РФ Владимир Путин никогда не обсуждал с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и французским лидером Эмманюэлем Макроном антироссийские санкции, введённые Западом. Такое заявление журналистам сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Я со своей стороны могу только подтвердить, что президент Путин никогда не затрагивал тему санкций в своих контактах с руководителями стран, которые эти санкции вводили", — сказал пресс-секретарь главы российского государства.