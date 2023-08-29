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29 августа, 09:17

В Кремле подчеркнули несгибаемость Путина перед Западом в вопросе санкций

Песков: Путин никогда не обсуждал санкции против РФ с Шольцем и Макроном

Президент РФ Владимир Путин никогда не обсуждал с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и французским лидером Эмманюэлем Макроном антироссийские санкции, введённые Западом. Такое заявление журналистам сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Я со своей стороны могу только подтвердить, что президент Путин никогда не затрагивал тему санкций в своих контактах с руководителями стран, которые эти санкции вводили", — сказал пресс-секретарь главы российского государства.

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Таким образом Песков прокомментировал статью издания Bild, которое сообщило, что Путин в марте 2022 года озадачил Шольца и Макрона своей реакцией на санкции, проигнорировав их. А ведь Запад ждал, что российский президент будет просить о смягчении ограничений или предоставит оппонентам другую возможность для торга, но этого не произошло.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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