Несгибаемость Путина в вопросе санкций заставила Запад понервничать
Bild: Путин озадачил Шольца и Макрона своей реакцией на санкции
Президент России Владимир Путин во время телефонных разговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и французским лидером Эмманюэлем Макроном в марте 2022 года проигнорировал тему санкций, чем серьёзно озадачил своих европейских визави. Как сообщает Bild, на Западе ожидали, что российский президент будет просить о смягчении ограничений или предоставит оппонентам другую возможность для торга, но этого не произошло.
"Кое-что меня беспокоит больше, чем переговоры: он [Путин] совсем не жалуется на санкции, он даже не упомянул их", — приводит издание слова Шольца, сказанные в беседе с Макроном.
Французский президент в свою очередь подтвердил, что также не получал никаких жалоб от главы российского государства.
Отметим, что во время публичных выступлений внутри страны Путин регулярно высказывается о санкциях. В конце июня он отметил, что для российских компаний "мир не рухнул" из-за западных ограничений и даже напротив — расширились возможности и освободились новые направления развития, в том числе экспортные. А не так давно Путин обратил внимание на разочарование недругов жизнью России под санкциями.