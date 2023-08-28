Несгибаемость Путина в вопросе санкций заставила Запад понервничать

Президент России Владимир Путин во время телефонных разговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и французским лидером Эмманюэлем Макроном в марте 2022 года проигнорировал тему санкций, чем серьёзно озадачил своих европейских визави. Как сообщает Bild, на Западе ожидали, что российский президент будет просить о смягчении ограничений или предоставит оппонентам другую возможность для торга, но этого не произошло.

"Кое-что меня беспокоит больше, чем переговоры: он [Путин] совсем не жалуется на санкции, он даже не упомянул их", — приводит издание слова Шольца, сказанные в беседе с Макроном.

Французский президент в свою очередь подтвердил, что также не получал никаких жалоб от главы российского государства.