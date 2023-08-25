Володин: Россия стала самой крупной европейской экономикой, несмотря на санкции

Введённые против России западные санкции не помешали ей стать самой крупной европейской экономикой, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Россия, несмотря на более 17,5 тысячи введённых санкций, за эти 10 лет стала самой крупной европейской экономикой, вошла в пятёрку мировых лидеров. Вызовы сделали нас сильнее", — написал он в своём телеграм-канале.

Депутат отметил, что все западные санкции бумерангом ударили по их инициаторам. Вашингтон утратил экономическое лидерство, но ещё больше пострадали европейские государства. Согласно рейтингу ведущих экономик мира по итогам 2022 года, Германия выпала из первой пятёрки, а Франция и Великобритания опустились на 9 и 10 место соответственно. Украина же в 2012 году была на 38-й строчке, а теперь находится на 50-й.

"Вашингтон не пощадил союзников, пытаясь за их счёт удержать свою гегемонию", — подчеркнул Володин.

Вместе с тем он напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что нашей стране необходима проактивная экономика. Для этого требуется поддерживать отечественного производителя, укреплять технологический суверенитет, создавать новые современные индустриальные мощности. При этом важно выстроить эффективный диалог с представителями делового сообщества.