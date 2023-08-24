Байден "подарил на праздник" Украине новые санкции против России

Президент США 24 августа, когда отмечается День независимости Украины, объявил о новых санкциях против России. Пресс-служба Белого дома распространила его заявление.

"Сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи", — говорится в тексте.

Байден отдельно поздравил Украину с Днём независимости и заявил, что Вашингтон продолжит её поддерживать и дальше.

Отметим, что Киев неоднократно обвинял Россию в похищении детей и вывозе их на свою территорию. Постпред РФ при ООН Василий Небензя в ответ на это заявлял, что Россия эвакуировала украинских детей из зоны военного конфликта и вернёт их обратно, когда это будет безопасно.