Бербок стало грустно, что санкции против России провалились
Бербок заявила, что разочарована эффектом санкций на российскую экономику
Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила о разочаровании эффектом санкций на экономику России. Она предположила, почему ограничения не сработали.
"На самом деле экономические санкции должны были иметь экономические последствия. Но это не так. Потому что логика демократий не работает в автократиях", — приводит слова Бербок NTV.
Она считает, что боевые действия на Украине не получится прекратить рациональными мерами, которые приняты "цивилизованными правительствами".
Ранее тот факт, что антироссийские санкции провалились, признали в США. Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин также призвала перестать финансировать Украину, поскольку Америка беднеет.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Kay Nietfeld