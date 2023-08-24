Бербок стало грустно, что санкции против России провалились

Глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила о разочаровании эффектом санкций на экономику России. Она предположила, почему ограничения не сработали.

"На самом деле экономические санкции должны были иметь экономические последствия. Но это не так. Потому что логика демократий не работает в автократиях", — приводит слова Бербок NTV.

Она считает, что боевые действия на Украине не получится прекратить рациональными мерами, которые приняты "цивилизованными правительствами".