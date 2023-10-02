В Конгрессе США захотели отстранить спикера Палаты представителей

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Мэтт Гетц заявил, что планирует подать ходатайство об отстранении Кевина Маккарти от должности спикера палаты. Он считает, что органу нужно двигаться дальше с новым руководством.

"Я действительно намерен подать ходатайство об отстранении спикера Маккарти на этой неделе. Я думаю, нам нужно двигаться вперёд с новым руководством, которому можно доверять", — цитирует его CNN.