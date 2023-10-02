В Конгрессе США захотели отстранить спикера Палаты представителей
Конгрессмен Гетц хочет ходатайствовать об отстранении спикера Маккарти
Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Мэтт Гетц заявил, что планирует подать ходатайство об отстранении Кевина Маккарти от должности спикера палаты. Он считает, что органу нужно двигаться дальше с новым руководством.
"Я действительно намерен подать ходатайство об отстранении спикера Маккарти на этой неделе. Я думаю, нам нужно двигаться вперёд с новым руководством, которому можно доверять", — цитирует его CNN.
По данным телеканала, Гетц обвинил Маккарти во лжи Палате и президенту страны Джо Байдену в вопросе продления финансирования правительства.
Напомним, Джо Байден допускал возможность приостановки деятельности федерального правительства из-за неутверждения бюджета. Он признался, что не знает, как избежать шатдауна. Вчера Сенат принял проект временного бюджета на 45-дневный срок вслед за Палатой представителей. Документ не упоминает поддержку Украины. Как позднее отметил Кевин Маккарти, защита американских границ важнее помощи Незалежной.
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