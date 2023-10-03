Спикер Конгресса Маккарти двумя словами ответил на ходатайство об отстранении

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти отреагировал на ходатайство о своей отставке, которое подал республиканец Мэтт Гетц. Политик ответил коллеге всего двумя словами, иронично поддержав его инициативу.

"Давай же", — призвал оппонента к действиям Маккарти в соцсети X.