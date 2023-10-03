Спикер Конгресса Маккарти двумя словами ответил на ходатайство об отстранении
Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти отреагировал на ходатайство о своей отставке, которое подал республиканец Мэтт Гетц. Политик ответил коллеге всего двумя словами, иронично поддержав его инициативу.
"Давай же", — призвал оппонента к действиям Маккарти в соцсети X.
Словесная дуэль двух конгрессменов не осталась незамеченной. Например, своим мнением на этот счёт поделился миллиардер Илон Маск. Такой обмен колкостями является "просто потрясающим", написал предприниматель.
Напомним, прошение об отстранении Маккарти Гетц подал 2 октября, аргументировав это недоверием к нынешнему руководству Палаты представителей. Голосование по этому вопросу состоится в ближайшие дни.
ТАСС / AP / Jacquelyn Martin