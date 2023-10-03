Регион

Уведомления отключены

3 октября, 02:34

Спикер Конгресса Маккарти двумя словами ответил на ходатайство об отстранении

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти отреагировал на ходатайство о своей отставке, которое подал республиканец Мэтт Гетц. Политик ответил коллеге всего двумя словами, иронично поддержав его инициативу.

"Давай же", — призвал оппонента к действиям Маккарти в соцсети X.

Словесная дуэль двух конгрессменов не осталась незамеченной. Например, своим мнением на этот счёт поделился миллиардер Илон Маск. Такой обмен колкостями является "просто потрясающим", написал предприниматель.

В Конгрессе объяснились за бюджет США без помощи ВСУ

В Конгрессе объяснились за бюджет США без помощи ВСУ

Напомним, прошение об отстранении Маккарти Гетц подал 2 октября, аргументировав это недоверием к нынешнему руководству Палаты представителей. Голосование по этому вопросу состоится в ближайшие дни.

Обложка ©

ТАСС / AP / Jacquelyn Martin

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров