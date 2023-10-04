Спикера Палаты представителей Конгресса США Маккарти сместили с поста

Республиканец Кевин Маккарти смещён с поста спикера Палаты представителей Конгресса США по результатам состоявшегося голосования. За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, а против высказались 210.

Стоит заметить, что случай отстранения спикера нижней палаты — первый в истории США. Сам Маккарти был избран спикером Палаты представителей Конгресса США в январе 2023 года после 15 раундов голосований.