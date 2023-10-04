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3 октября, 21:25

Спикера Палаты представителей Конгресса США Маккарти сместили с поста

Палата представителей Конгресса США проголосовала за отставку спикера Маккарти

<p>Республиканец Кевин Маккарти. Обложка © Getty Images / Alex Wong </p>

Республиканец Кевин Маккарти. Обложка © Getty Images / Alex Wong

Республиканец Кевин Маккарти смещён с поста спикера Палаты представителей Конгресса США по результатам состоявшегося голосования. За отстранение его от должности проголосовали 216 конгрессменов, а против высказались 210.

Стоит заметить, что случай отстранения спикера нижней палаты — первый в истории США. Сам Маккарти был избран спикером Палаты представителей Конгресса США в январе 2023 года после 15 раундов голосований.

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Напомним, прошение об отстранении Маккарти республиканец Мэтт Гетц подал 2 октября. Он аргументировал это решение недоверием к нынешнему руководству Палаты представителей.

Оксана Попова
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