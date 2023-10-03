В Белом доме рассказали, когда закончатся деньги для Украины

Материальной поддержки, которая осталась у Правительства США для Украины, хватит всего на пару месяцев, если Конгресс страны не выделит новые средства. В этом на регулярном брифинге признался координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Речь идёт, возможно, о паре месяцев. Примерно", — подтвердил Кирби.

Он добавил, что у Пентагона есть ещё несколько миллиардов долларов на помощь Украине, так что поставки оружия Киеву пока продолжатся прежними темпами, то есть новые пакеты вооружений будут отправляться "примерно каждые две недели".