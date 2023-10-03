В Белом доме рассказали, когда закончатся деньги для Украины
Кирби: Средств, оставшихся у США для Украины, хватит на несколько месяцев
Материальной поддержки, которая осталась у Правительства США для Украины, хватит всего на пару месяцев, если Конгресс страны не выделит новые средства. В этом на регулярном брифинге признался координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Речь идёт, возможно, о паре месяцев. Примерно", — подтвердил Кирби.
Он добавил, что у Пентагона есть ещё несколько миллиардов долларов на помощь Украине, так что поставки оружия Киеву пока продолжатся прежними темпами, то есть новые пакеты вооружений будут отправляться "примерно каждые две недели".
Как ранее писал Лайф, Сенат и Палата представителей США приняли проект бюджета на 45-дневный срок, в котором не упоминается поддержка Украины, его и утвердил президент США Джо Байден, предотвратив шатдаун. Как позднее отметил конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти, защита американских границ важнее помощи Незалежной.
Flickr / Whitehouse