Регион

Уведомления отключены

3 октября, 03:41

Стали известны потери Киева из-за решения США по бюджету

Украина лишилась 2/3 доходов из-за отказа США от финансирования Киева

В результате того, что США не включили финансирование Украины в свой временный бюджет, Киев потерял 24 миллиарда долларов — это две трети доходов страны за год. Данные бюджета проанализировало РИА "Новости".

Агентство указывает, что на 2023 год в бюджет республики были заложены доходы на уровне 1,33 триллиона гривен (примерно 36 миллиардов долларов). Недополученные 24 миллиарда составляют заработок страны за восемь месяцев и три дня.

СМИ слили секретный документ с реальными целями НАТО на Украине

СМИ слили секретный документ с реальными целями НАТО на Украине

Как ранее писал Лайф, президент США Джо Байден опасался шатдауна из-за неутверждения бюджета. Сенат и Палата представителей приняли проект бюджета на 45-дневный срок, в котором не упоминается поддержка Украины, его и утвердил американский лидер. Как позднее отметил конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти, защита американских границ важнее помощи Незалежной.

Обложка ©

Unsplash / Oleksandr Zhabin

Лариса Сафронова
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Мировая экономика
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров