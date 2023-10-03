Стали известны потери Киева из-за решения США по бюджету

В результате того, что США не включили финансирование Украины в свой временный бюджет, Киев потерял 24 миллиарда долларов — это две трети доходов страны за год. Данные бюджета проанализировало РИА "Новости".

Агентство указывает, что на 2023 год в бюджет республики были заложены доходы на уровне 1,33 триллиона гривен (примерно 36 миллиардов долларов). Недополученные 24 миллиарда составляют заработок страны за восемь месяцев и три дня.