Стали известны потери Киева из-за решения США по бюджету
Украина лишилась 2/3 доходов из-за отказа США от финансирования Киева
В результате того, что США не включили финансирование Украины в свой временный бюджет, Киев потерял 24 миллиарда долларов — это две трети доходов страны за год. Данные бюджета проанализировало РИА "Новости".
Агентство указывает, что на 2023 год в бюджет республики были заложены доходы на уровне 1,33 триллиона гривен (примерно 36 миллиардов долларов). Недополученные 24 миллиарда составляют заработок страны за восемь месяцев и три дня.
Как ранее писал Лайф, президент США Джо Байден опасался шатдауна из-за неутверждения бюджета. Сенат и Палата представителей приняли проект бюджета на 45-дневный срок, в котором не упоминается поддержка Украины, его и утвердил американский лидер. Как позднее отметил конгрессмен-республиканец Кевин Маккарти, защита американских границ важнее помощи Незалежной.
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