Журналисты Politico заполучили полный вариант документа "Интегрированная страновая стратегия" Госдепа США с засекреченной частью, в которой содержатся реальные цели на Украине. Из него можно сделать вывод, что коррупция в Незалежной беспокоит Вашингтон намного больше, чем показывает американский истеблишмент.

В полной версии доклада перечислены и другие цели: приватизация банков Украины, внедрение в местных школах английского языка и распространение его на большее количество учебных заведений, а также поощрение ВСУ к переходу на протоколы НАТО. Не последнее место в стратегии уделяется борьбе с коррупцией в высших эшелонах украинских властей.