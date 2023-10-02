СМИ слили секретный документ с реальными целями НАТО на Украине
Politico: Цели США — приватизация банков Украины и перевод ВСУ на протоколы НАТО
Журналисты Politico заполучили полный вариант документа "Интегрированная страновая стратегия" Госдепа США с засекреченной частью, в которой содержатся реальные цели на Украине. Из него можно сделать вывод, что коррупция в Незалежной беспокоит Вашингтон намного больше, чем показывает американский истеблишмент.
В полной версии доклада перечислены и другие цели: приватизация банков Украины, внедрение в местных школах английского языка и распространение его на большее количество учебных заведений, а также поощрение ВСУ к переходу на протоколы НАТО. Не последнее место в стратегии уделяется борьбе с коррупцией в высших эшелонах украинских властей.
"Восприятие коррупции на высшем уровне может подорвать доверие украинской общественности и иностранных лидеров к правительству [Украины]. <...> Администрация хочет оказать давление на Украину, чтобы она прекратила взяточничество, не в последнюю очередь потому, что на кону стоят доллары США", — говорится в материале Politico.
1 октября Конгресс США принял проект временного бюджета на 45-дневный срок, который не включает в себя поддержку Украины. На такие меры американские законодатели пошли во избежание шатдауна — остановки работы федерального правительства. Президент страны Джо Байден подписал проект временного бюджета, но затем всё же призвал республиканцев не "играть в игры" и выделить помощь Киеву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил абстрагирование Штатов от конфликта, несмотря на принятие такого бюджета.
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