Помпео обвинил Байдена в утрате силы сдерживания против Путина из-за Украины
Экс-госсекретарь США Помпео: Вашингтон потерял силу сдерживания против Москвы
Владимир Путин и Джо Байден. Обложка © kremlin.ru
Украинский конфликт серьёзно ослабил США, которые теперь "потеряли силу сдерживания" против России. Так считает бывший госсекретарь США, экс-глава ЦРУ Майк Помпео, озвучив своё мнение греческой газете Kathimerini.
"Америка была ослаблена вторжением на Украину — мы потеряли силу сдерживания против [президента России Владимира] Путина и украинцев, что ухудшило положение европейцев и каждого из нас из-за этого", — пояснил он.
По его мнению, во многом вина лежит на американском президенте Джо Байдене, из-за которого мир стал менее безопасным. Помпео напомнил о провальной миссии США в Афганистане и позорном выводе войск из страны. Сейчас, по его словам, партнёры Штатов на Ближнем Востоке, в Израиле и странах Персидского залива "чувствуют себя брошенными", а Иран стал богаче и мощнее.
Помпео также назвал Китай американкой угрозой, так как Пекин якобы готовится к войне, в том числе экономической, используя для этого все доступные способы. Плох Байден и во внутренней политике США, продолжил экс-глава ЦРУ. Его политика привела к ухудшению качества жизни американцев, к росту федерального долга, а энергетика Штатов перестала быть лидером глобального рынка. Помпео уверен, что пост президента должен занять республиканец, который вытащит страну из разрастающегося кризиса.
Ранее о своём главном политическом оппоненте нелицеприятно отозвался бывший президент США Дональд Трамп. Он заявил, что действующий глава Белого дома Джо Байден не отличался умом даже тогда, когда находился в лучшей форме.