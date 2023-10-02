Помпео обвинил Байдена в утрате силы сдерживания против Путина из-за Украины

Украинский конфликт серьёзно ослабил США, которые теперь "потеряли силу сдерживания" против России. Так считает бывший госсекретарь США, экс-глава ЦРУ Майк Помпео, озвучив своё мнение греческой газете Kathimerini.

"Америка была ослаблена вторжением на Украину — мы потеряли силу сдерживания против [президента России Владимира] Путина и украинцев, что ухудшило положение европейцев и каждого из нас из-за этого", — пояснил он.

По его мнению, во многом вина лежит на американском президенте Джо Байдене, из-за которого мир стал менее безопасным. Помпео напомнил о провальной миссии США в Афганистане и позорном выводе войск из страны. Сейчас, по его словам, партнёры Штатов на Ближнем Востоке, в Израиле и странах Персидского залива "чувствуют себя брошенными", а Иран стал богаче и мощнее.