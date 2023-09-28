Экс-госсекретарь США Помпео рассказал о беседах с Путиным
АМНА: Экс-госсекретарь США Помпео рассказал о встрече и шутках с Путиным
Майк Помпео и Владимир Путин в Сочи. Обложка © Kremlin.ru
Экс-госсекретарь США Майк Помпео на первом Американско-средиземноморском инвестиционном форуме выступил за урегулирование всех конфликтов дипломатическим путём, а также рассказал о работе на посту министра иностранных дел и беседах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Афинское агентство новостей (АМНА).
Форум организовала нью-йоркская компания по управлению инвестициями Joseph Sassoon Group, на встрече Помпео был докладчиком. Говоря о встречах с Путиным, он подчеркнул, что они часто шутили про КГБ и спецслужбы. Кроме того, по словам Помпео, у российского президента есть видение восстановления великой Российской империи.
"Наши союзники знают, что мы всегда будем рядом с ними", — подчеркнул Помпео.
Кроме того, нынешние связи Москвы и Пекина бывший американский госсекретарь оценил как более прочные, чем три года назад, хотя, по его мнению, это отношения необходимости.
Ранее Помпео заявил, что Китай является большей угрозой для мира, чем Россия. По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин верит в своё будущее господство. А позднее экс-госсекретарь США назвал сближение Москвы и Пекина стратегической ошибкой американского президента Джо Байдена.