Экс-госсекретарь США Помпео рассказал о беседах с Путиным

Экс-госсекретарь США Майк Помпео на первом Американско-средиземноморском инвестиционном форуме выступил за урегулирование всех конфликтов дипломатическим путём, а также рассказал о работе на посту министра иностранных дел и беседах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает Афинское агентство новостей (АМНА).

Форум организовала нью-йоркская компания по управлению инвестициями Joseph Sassoon Group, на встрече Помпео был докладчиком. Говоря о встречах с Путиным, он подчеркнул, что они часто шутили про КГБ и спецслужбы. Кроме того, по словам Помпео, у российского президента есть видение восстановления великой Российской империи.

"Наши союзники знают, что мы всегда будем рядом с ними", — подчеркнул Помпео.