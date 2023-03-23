Сближение России и Китая назвали провалом Байдена

Сближение Москвы и Пекина является стратегической ошибкой президента США Джо Байдена. Такое заявление сделал экс-директор ЦРУ и бывший госсекретарь Майк Помпео.

"Администрация Байдена потерпела неудачу, они позволили русским и китайцам объединиться", — сказал он в эфире телеканала Fox News.

По словам Помпео, экономическое взаимодействие России и Китая важно, это повлияет на США и на рабочие места по всей стране. Сближение двух постоянных членов Совбеза ООН влечёт за собой негативные последствия для Вашингтона, уверен он.