"Не в лучшей форме": Трамп усомнился в умственных способностях 80-летнего Байдена
Трамп заявил, что Байден находится не в лучшей своей форме
Действующий глава Белого дома Джо Байден не отличался умом даже тогда, когда находился в лучшей форме. Так о своём главном политическом оппоненте отозвался бывший президент США Дональд Трамп.
Выступая на митинге в Айове, 45-й американский лидер обвинил преемника в приближении третьей мировой войны. По его словам, Байден попросту "не имеет понятия, что говорит". Трамп заверил собравшихся, что убережёт их от надвигающейся угрозы в случае переизбрания.
"Байден не был умным, даже когда находился в своей лучшей форме, но он уже не находится в своей лучшей форме", — оскорбил президента политик.
Трамп не впервые указывает на недостатки нынешнего американского лидера, пуская в ход всевозможные методы. Так, недавно он спародировал заблудившегося Байдена, восхитив американскую публику.
Flickr / Gage Skidmore