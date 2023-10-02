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2 октября, 01:03

"Не в лучшей форме": Трамп усомнился в умственных способностях 80-летнего Байдена

Трамп заявил, что Байден находится не в лучшей своей форме

Действующий глава Белого дома Джо Байден не отличался умом даже тогда, когда находился в лучшей форме. Так о своём главном политическом оппоненте отозвался бывший президент США Дональд Трамп.

Выступая на митинге в Айове, 45-й американский лидер обвинил преемника в приближении третьей мировой войны. По его словам, Байден попросту "не имеет понятия, что говорит". Трамп заверил собравшихся, что убережёт их от надвигающейся угрозы в случае переизбрания.

"Байден не был умным, даже когда находился в своей лучшей форме, но он уже не находится в своей лучшей форме", — оскорбил президента политик.

Байден увидел в Трампе угрозу американской демократии

Байден увидел в Трампе угрозу американской демократии

Трамп не впервые указывает на недостатки нынешнего американского лидера, пуская в ход всевозможные методы. Так, недавно он спародировал заблудившегося Байдена, восхитив американскую публику.

Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore

Илья Пушкарев
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