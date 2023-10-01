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1 октября, 16:28

Байден увидел в Трампе угрозу американской демократии

<p>Президент США Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Ross D. Franklin, AP / Jae C. Hong</p>

Президент США Джо Байден и экс-президент США Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP / Ross D. Franklin, AP / Jae C. Hong

Президент США Джо Байден увидел в предвыборных обещаниях своего предшественника — Дональда Трампа — угрозу американской демократии.

"Вещи, которые, как он говорит, он будет делать, являются угрозой американской демократии", — высказался Байден в интервью изданию ProPublica.

Хозяин Белого дома заметил, что демократия находится под угрозой не только в США, но и в других частях мира.

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К слову, среди обещаний Трампа — шокирующий зарок ни в коем случае не подписывать документ о своём помиловании в случае победы на выборах в 2024 году. А на митинге сторонников в Калифорнии бывший американский лидер спародировал заблудившегося на сцене Байдена и сорвал бурные овации. Трамп также назвал своего преемника наихудшим президентом в истории Соединённых Штатов.

Андрей Бражников
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