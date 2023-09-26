Регион

Уведомления отключены

26 сентября, 13:42

Байден переобулся в преддверии президентских выборов, и тому есть печальная причина

Axios: Байден стал надевать теннисную обувь из-за частых падений на публике

<p>Джо Байден. Обложка © Тwitter / <a href="https://twitter.com/ChrisDJackson/status/1685422153561210880" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ChrisDJackson</a></p>

Джо Байден. Обложка © Тwitter / ChrisDJackson

Президент США Джо Байден решил отказаться от ботинок и стал чаще носить теннисную обувь, чтобы избежать постоянных падений. Об этом сообщает портал Axios.

"После падения в июне он стал чаще носить теннисные ботинки, чтобы не поскользнуться", отмечают авторы материала.

Издание полагает, что всё это связано с предстоящими выборами президента. Байден должен показать, что достаточно бодр и здоров для ещё одного срока в должности главы государства, поэтому его команда придумывает способы минимизировать любые риски и случайные падения, которые негативно сказываются на его репутации.

Ряд высокопоставленных демократов, как отмечает портал, давно беспокоятся, что поведение Байдена на публике часто вызывает шутки и пересуды. Он то падает, то теряется в пространстве, то путает слова, говорится в статье.

Байден предсказал исход предстоящих выборов в США, и Трампу это не понравится

Байден предсказал исход предстоящих выборов в США, и Трампу это не понравится

Ранее президент США Джо Байден рухнул на пол во время церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США. Он запнулся, и поднимать его пришлось охране.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Джозеф Байден
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров