Байден переобулся в преддверии президентских выборов, и тому есть печальная причина

Президент США Джо Байден решил отказаться от ботинок и стал чаще носить теннисную обувь, чтобы избежать постоянных падений. Об этом сообщает портал Axios.

"После падения в июне он стал чаще носить теннисные ботинки, чтобы не поскользнуться", — отмечают авторы материала.

Издание полагает, что всё это связано с предстоящими выборами президента. Байден должен показать, что достаточно бодр и здоров для ещё одного срока в должности главы государства, поэтому его команда придумывает способы минимизировать любые риски и случайные падения, которые негативно сказываются на его репутации.

Ряд высокопоставленных демократов, как отмечает портал, давно беспокоятся, что поведение Байдена на публике часто вызывает шутки и пересуды. Он то падает, то теряется в пространстве, то путает слова, говорится в статье.