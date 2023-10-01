Байден призвал республиканцев не "играть в игры" и выделить помощь Украине
Байден пообещал Украине дальнейшую финансовую поддержку
Президент США Джо Байден. Фото © ТАСС / AP / Ross D. Franklin
Президент США Джо Байден выразил надежду на то, что Конгресс одобрит необходимую Украине американскую помощь после того, как проект финансирования правительства на 45 дней был им подписан без средств для ВСУ.
"Я хочу заверить американских союзников, а также народ США и Украины, что вы можете рассчитывать на нашу поддержку, мы не отступим", — заявил Байден журналистам в Белом доме.
По его словам, большинство политиков от Республиканской и Демократической партий в обеих палатах Конгресса выступают за помощь Украине. Президент США анонсировал отдельное голосование по данному вопросу. Он обратился к друзьям-республиканцам с просьбой "сдержать своё слово о поддержке Украины" и проголосовать правильно, а конгрессменов призвал "прекратить играть в игры и сделать это".
Напомним, Джо Байден подписал проект временного бюджета, предусматривающий продление финансирования федерального правительства на 45 дней. Американский лидер обратил внимание на отсутствие в нём пункта о выделении Украине финансовой помощи. Он подтвердил, что Киеву в новом документе не выделено ни гроша, однако попросил Палату представителей решить этот вопрос. А спикер Палаты представителей Маккарти объяснил, что защита границ США важнее помощи Украине.