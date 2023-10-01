Байден призвал республиканцев не "играть в игры" и выделить помощь Украине

Президент США Джо Байден выразил надежду на то, что Конгресс одобрит необходимую Украине американскую помощь после того, как проект финансирования правительства на 45 дней был им подписан без средств для ВСУ.







"Я хочу заверить американских союзников, а также народ США и Украины, что вы можете рассчитывать на нашу поддержку, мы не отступим", — заявил Байден журналистам в Белом доме.