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Регион
Опубликовано 1 октября 2023, 10:14
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На Украине самоуверенно отреагировали на бюджет США без помощи ВСУ

Посол Украины заявила, что поставкам оружия Киеву из США ничего не угрожает

США продолжат обеспечивать Украину оружием, хотя новый закон о временном бюджете не предусматривает военную помощь ВСУ. Об этом рассказала украинский посол в Штатах Оксана Маркарова.

"Конгресс и администрация позаботились о том, чтобы средства предыдущего бюджета для программ помощи Украине были переходными. Средства есть. Правительство будет работать, поэтому ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, одобренным ранее", написала она в соцсети.

По её словам, Киев располагает 1,6 миллиарда долларов для решения задач по обороне страны, 1,23 миллиарда долларов бюджетной помощи через Всемирный банк, а также денежными траншами от Вашингтона на другие госпрограммы. Маркарова убеждена, что скоро стартует "обсуждение конкретных решений для Украины" в Вашингтоне.

Байден: США не могут допустить прекращения поддержки Киева ни при каких условиях
Байден: США не могут допустить прекращения поддержки Киева ни при каких условиях

Напомним, американский лидер Джозеф Байден подписал проект временного бюджета, предусматривающий продление финансирования федерального правительства на 45 дней. Документ был утверждён президентом менее чем за час до наступления шатдауна.

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Getty Images / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
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