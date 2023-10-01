США продолжат обеспечивать Украину оружием, хотя новый закон о временном бюджете не предусматривает военную помощь ВСУ. Об этом рассказала украинский посол в Штатах Оксана Маркарова.

"Конгресс и администрация позаботились о том, чтобы средства предыдущего бюджета для программ помощи Украине были переходными. Средства есть. Правительство будет работать, поэтому ничего не угрожает поставкам оружия и оборудования, одобренным ранее", — написала она в соцсети.

По её словам, Киев располагает 1,6 миллиарда долларов для решения задач по обороне страны, 1,23 миллиарда долларов бюджетной помощи через Всемирный банк, а также денежными траншами от Вашингтона на другие госпрограммы. Маркарова убеждена, что скоро стартует "обсуждение конкретных решений для Украины" в Вашингтоне.