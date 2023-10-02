В Кремле оценили решение США временно оставить Украину без помощи
Песков: Невключение помощи Украине в бюджет США — временное явление
США продолжат вовлечённость в украинский конфликт, несмотря на принятие временного бюджета Штатов, который не предполагает помощи Киеву. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Очевидно, что это временное явление. Конечно, Америка продолжит свою вовлечённость в этот конфликт", — отметил представитель Кремля.
При этом он подчеркнул, что усталость от абсурдного спонсирования Киева будет расти и приведёт к расколу западных политических элит.
Напомним, Конгресс США принял проект временного бюджета на 45-дневный срок, который не включает в себя поддержку Украины. На такие меры американские законодатели пошли во избежание шатдауна — остановки работы федерального правительства. Президент страны Джо Байден подписал проект временного бюджета, но затем всё же призвал республиканцев не "играть в игры" и выделить помощь Киеву.
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