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2 октября, 10:28

В Кремле оценили решение США временно оставить Украину без помощи

Песков: Невключение помощи Украине в бюджет США — временное явление

США продолжат вовлечённость в украинский конфликт, несмотря на принятие временного бюджета Штатов, который не предполагает помощи Киеву. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очевидно, что это временное явление. Конечно, Америка продолжит свою вовлечённость в этот конфликт", — отметил представитель Кремля.

При этом он подчеркнул, что усталость от абсурдного спонсирования Киева будет расти и приведёт к расколу западных политических элит.

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Напомним, Конгресс США принял проект временного бюджета на 45-дневный срок, который не включает в себя поддержку Украины. На такие меры американские законодатели пошли во избежание шатдауна — остановки работы федерального правительства. Президент страны Джо Байден подписал проект временного бюджета, но затем всё же призвал республиканцев не "играть в игры" и выделить помощь Киеву.

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Александр Юнашев
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