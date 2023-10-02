В Кремле оценили решение США временно оставить Украину без помощи

США продолжат вовлечённость в украинский конфликт, несмотря на принятие временного бюджета Штатов, который не предполагает помощи Киеву. Так считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очевидно, что это временное явление. Конечно, Америка продолжит свою вовлечённость в этот конфликт", — отметил представитель Кремля.