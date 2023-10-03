Власти США на этой неделе объявят о выделении нового пакета помощи Украине. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на некоего американского чиновника.

При этом издание не указывает, когда именно будет выделен пакет помощи Киеву. Другие подробности не приводятся. Чуть ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Вашингтон в ближайшее время передаст Украине новый пакет военной помощи.