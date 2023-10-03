Белый дом: У США нет денег на долговременную военную поддержку Украины

Соединённые Штаты сейчас не располагают объёмом денежных средств, достаточным для оказания Украине долговременной военной поддержки. Такое откровение озвучила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

В рамках брифинга она подчеркнула, что имеющиеся у Вашингтона финансы могут быть потрачены на некоторые срочные потребности Киева, связанные с ведением боевых действий. Однако на длительную помощь Украине рассчитывать не стоит.

"Их достаточно на удовлетворение срочных потребностей Украины на поле боя, но это не долгосрочное решение", — призналась Жан-Пьер.