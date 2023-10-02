США заморозили помощь Украине из-за нехватки средств
Госдеп: США приостановили долгосрочные контракты по программам помощи Украине
Правительство США приостановило долгосрочные контракты по оказанию помощи Украине. Причиной заморозки стало отсутствие долгосрочного финансирования, рассказал журналистам глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.
"Хотя у нас есть возможность в ближайшем будущем продолжать поддерживать способность Украины защищаться, мы уже исчерпали большую часть текущей финансовой помощи в сфере безопасности", — сообщил он.
Миллер объяснил, что в отсутствие долгосрочного финансирования правительства США государство не может реализовать те программы, благодаря которым заключались долгосрочные контракты для помощи Украине. Поэтому финансирование было приостановлено.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это решение Штатов в личном телеграм-канале. Она отметила, что потенциальным союзникам США и любителям выгоды здесь есть над чем поразмыслить.
"Всем желающим продаться американцам на заметку", — написала дипломат.
Ранее американский экономист отметил, что условия мирного договора с Россией ухудшились для Украины в ходе СВО из-за успехов России на поле боя и неудач ВСУ. Он добавил, что Вашингтону давно пора начать контролировать расходы, а не тратить деньги на кровопролитные конфликты. С его точки зрения, США ослабевают, потому что долг превысил налоговые сборы и до сих пор растёт.
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