США заморозили помощь Украине из-за нехватки средств

Правительство США приостановило долгосрочные контракты по оказанию помощи Украине. Причиной заморозки стало отсутствие долгосрочного финансирования, рассказал журналистам глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер.

"Хотя у нас есть возможность в ближайшем будущем продолжать поддерживать способность Украины защищаться, мы уже исчерпали большую часть текущей финансовой помощи в сфере безопасности", — сообщил он.

Миллер объяснил, что в отсутствие долгосрочного финансирования правительства США государство не может реализовать те программы, благодаря которым заключались долгосрочные контракты для помощи Украине. Поэтому финансирование было приостановлено.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала это решение Штатов в личном телеграм-канале. Она отметила, что потенциальным союзникам США и любителям выгоды здесь есть над чем поразмыслить.

"Всем желающим продаться американцам на заметку", — написала дипломат.