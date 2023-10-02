В США выбрали создателя экзистенциальной угрозы для человечества, и это не Россия

Агрессивная и экспансивная внешняя политика США вынуждает российских военных реагировать и предпринимать ответные меры. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для ютуб-канала Judging Freedom.

Он прокомментировал заявления американского генерала в отставке Бена Ходжеса о том, что Россия является "экзистенциальной угрозой" для существования Соединённых Штатов из-за огромнейшего арсенала ядерного оружия, назвав их абсолютной бредятиной. Аналитик напомнил о том, что Штаты немыслимое количество раз отправляли свои войска в другие государства, абсолютно не утруждая себя получением разрешения от иностранных правительств.

"США сделали так с более чем 200 странами! И кто после этого представляет экзистенциальную угрозу миру?" — уточнил Джонсон.

Военный эксперт добавил, что американская армия была в Сирии, Афганистане, Ираке, Сомали, Ливии и на многих других территориях. Хотя бы по этой причине со стороны командующих Российской армией и аналитиков военной разведки РФ было бы чистой воды безумием не считать Соединённые Штаты значительной опасностью. Не говоря уже о том, что ракеты США, которые могут быть оснащены ядерной боеголовкой, были размещены в Польше и Румынии. Учитывая всё вышеперечисленное, реакция Москвы на действия Вашингтона вполне естественна.