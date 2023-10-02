В США выбрали создателя экзистенциальной угрозы для человечества, и это не Россия
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон раскритиковал заявление Ходжеса об угрозе РФ для США
Агрессивная и экспансивная внешняя политика США вынуждает российских военных реагировать и предпринимать ответные меры. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для ютуб-канала Judging Freedom.
Он прокомментировал заявления американского генерала в отставке Бена Ходжеса о том, что Россия является "экзистенциальной угрозой" для существования Соединённых Штатов из-за огромнейшего арсенала ядерного оружия, назвав их абсолютной бредятиной. Аналитик напомнил о том, что Штаты немыслимое количество раз отправляли свои войска в другие государства, абсолютно не утруждая себя получением разрешения от иностранных правительств.
"США сделали так с более чем 200 странами! И кто после этого представляет экзистенциальную угрозу миру?" — уточнил Джонсон.
Военный эксперт добавил, что американская армия была в Сирии, Афганистане, Ираке, Сомали, Ливии и на многих других территориях. Хотя бы по этой причине со стороны командующих Российской армией и аналитиков военной разведки РФ было бы чистой воды безумием не считать Соединённые Штаты значительной опасностью. Не говоря уже о том, что ракеты США, которые могут быть оснащены ядерной боеголовкой, были размещены в Польше и Румынии. Учитывая всё вышеперечисленное, реакция Москвы на действия Вашингтона вполне естественна.
Ранее американские журналисты заполучили полный вариант документа "Интегрированная страновая стратегия" Госдепа США с засекреченной частью, в которой содержатся реальные цели на Украине. В полной версии доклада перечислены и другие задачи Штатов: приватизация банков Украины, внедрение в местных школах английского языка и распространение его на большее количество учебных заведений, а также поощрение ВСУ к переходу на протоколы НАТО.
ТАСС / Александр Река