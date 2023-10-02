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Опубликовано 2 октября 2023, 17:54
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В США сообщили Украине плохие новости об условиях мирного договора с Россией

Экономист Сакс: Условия мира с Россией ухудшились для Киева из-за неудач ВСУ

Условия мирного договора с Россией ухудшились для Украины в ходе СВО из-за успехов России на поле боя и неудач ВСУ. Об этом заявил экономист Джеффри Сакс в эфире ютуб-канала Kim Iverson.

"Пора заключить мирный договор, который был на столе с самого начала. Его условия, конечно, ухудшились из-за успехов России на поле боя, но мы должны положить конец этому конфликту — за столом переговоров. А не так: сперва один 24-миллиардный пакет помощи, за ним ещё один. Сколько ещё украинцев должны погибнуть ради этого?" задался вопросом эксперт.

По мнению Джеффри Сакса, Вашингтону давно пора начать контролировать расходы, а не тратить деньги на кровопролитные конфликты. Эксперт заявил, что США ослабевают, потому что долг превысил налоговые сборы и до сих пор растёт.

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А бывший американский разведчик Скотт Риттер раскрыл роковую ошибку Украины на переговорах с Россией, которые состоялись в Стамбуле. Он заявил, что из-за подчинения Западу Незалежная обречена на ещё большую потерю территорий.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Мышляева
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