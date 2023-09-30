Из-за подчинения Западу, Украина обречена на ещё большую потерю территорий. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Midwestern Marx.

"Они (представители Украины. — Прим. Лайфа) приехали в Турцию. <…> Там была встреча, где они договорились об условиях урегулирования конфликта. Россия предложила им отличные условия. <…> Но НАТО и Запад не разрешили им пойти на это. <…> В итоге сейчас уже потеряны территории", — отметил он.

Страна рискует потерять Харьков, Сумы, Днепропетровск, Николаев и Одессу, потому что Киев не выполняет условия проекта стамбульского договора по украинскому урегулированию, отметил Риттер.

"Игра окончена, Украина. Вы подписали себе смертный приговор. Вы могли остаться нетронутыми, если бы подписали и выполняли стамбульские соглашения", — заключил спикер.