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Опубликовано 30 сентября 2023, 09:52
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В США раскрыли роковую ошибку Украины на переговорах с Россией

Разведчик Риттер: Из-за давления Запада Украина потеряет множество городов

Из-за подчинения Западу, Украина обречена на ещё большую потерю территорий. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Midwestern Marx.

"Они (представители Украины. — Прим. Лайфа) приехали в Турцию. <…> Там была встреча, где они договорились об условиях урегулирования конфликта. Россия предложила им отличные условия. <…> Но НАТО и Запад не разрешили им пойти на это. <…> В итоге сейчас уже потеряны территории", отметил он.

Страна рискует потерять Харьков, Сумы, Днепропетровск, Николаев и Одессу, потому что Киев не выполняет условия проекта стамбульского договора по украинскому урегулированию, отметил Риттер.

"Игра окончена, Украина. Вы подписали себе смертный приговор. Вы могли остаться нетронутыми, если бы подписали и выполняли стамбульские соглашения", заключил спикер.

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Ранее Лайф писал, что в марте в Стамбуле состоялась встреча делегаций России и Украины, стороны утвердили проект договора. Он был приемлемым для России. Однако позже Киев про этот документ "забыл".

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Getty Images / Jose Colon / Anadolu Agency

Александра Мышляева
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