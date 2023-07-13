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13 июля, 16:47

Путин назвал приемлемым для РФ проект стамбульского соглашения с Украиной

Проект соглашения, заключённый с Украиной в Стамбуле весной прошлого года, был приемлемым для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что в этом документе подробно оговаривались гарантии безопасности Киева.

"В проекте соглашения между Россией и Украиной, который был подготовлен в Стамбуле и который был потом выброшен в мусорное ведро украинским режимом, очень подробно были изложены вопросы обеспечения безопасности Украины", — отметил глава государства в беседе с журналистами.

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Напомним, в конце марта 2022 года в Стамбуле состоялась встреча делегаций России и Украины, стороны утвердили проект договора, а Москва сделала шаги навстречу по деэскалации. Однако позже Киев про этот документ "забыл".

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LIFE / Павел Баранов

Александра Вишнякова
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