Путин назвал приемлемым для РФ проект стамбульского соглашения с Украиной

Проект соглашения, заключённый с Украиной в Стамбуле весной прошлого года, был приемлемым для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что в этом документе подробно оговаривались гарантии безопасности Киева.

"В проекте соглашения между Россией и Украиной, который был подготовлен в Стамбуле и который был потом выброшен в мусорное ведро украинским режимом, очень подробно были изложены вопросы обеспечения безопасности Украины", — отметил глава государства в беседе с журналистами.