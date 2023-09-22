"Военного решения нет": Президент Бразилии призвал Зеленского начать мирные переговоры

Военного решения конфликта на территории Украины нет. На это Владимиру Зеленскому указал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Лула (да Силва) заявил Зеленскому, что военного решения войны не существует", — сообщает телеканал CNN Brasil.

Как отмечают дипломатические источники издания, бразильский лидер назвал мирные переговоры идеальным решением в сложившейся ситуации.