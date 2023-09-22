"Военного решения нет": Президент Бразилии призвал Зеленского начать мирные переговоры
CNN Brasil: Лула да Силва сказал Зеленскому, что военного решения конфликта нет
Президент Бразилии с Зеленским на встрече в Нью-Йорке. Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official
Военного решения конфликта на территории Украины нет. На это Владимиру Зеленскому указал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Лула (да Силва) заявил Зеленскому, что военного решения войны не существует", — сообщает телеканал CNN Brasil.
Как отмечают дипломатические источники издания, бразильский лидер назвал мирные переговоры идеальным решением в сложившейся ситуации.
Ранее бразильцы пришли в ярость из-за хамского поступка Зеленского на Генассамблее ООН. Читатели издания Metrópoles возмутились тем, что он не стал аплодировать после выступления Лулы да Силвы.
Напомним, Зеленский на днях прилетел в США, где выступил на Генассамблее ООН. На заседании Совбеза ООН он назвал два условия для прекращения конфликта на Украине. Ранее Лайф писал, что украинский президент специально давил на эмоции во время выступления в Нью-Йорке. По словам экс-агента MI6 Крука, подобное поведение показывает, что политик находится в глубоком отчаянии. Зеленский также посетил здание Капитолия в Вашингтоне. Вместе с тем сообщалось, что Зеленский и новый министр обороны Украины Рустем Умеров побывали в Пентагоне. Сегодня стало известно о визите украинского лидера в Канаду.