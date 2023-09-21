Байден по-хамски себя повёл на встрече в Нью-Йорке с президентом Бразилии

Американский президент Джо Байден не пожал руку бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Силве во время встречи в Нью-Йорке. Этот странный поступок лидера США попал на видео, кадры публикует GBN News.

Джо Байден на встрече в Нью-Йорке не пожал руку президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве. Видео © YouTube / GBNews

Отметим, что выступление главы Белого дома по вопросу прав рабочих сопровождалось рядом казусов. Так, при выходе на сцену Байден неосторожно задел флаг Бразилии, а после своей речи пожал руку лишь главе Международной организации труда Гилберту Хунгбо, но не да Силве, развернувшись к нему спиной.