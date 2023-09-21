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21 сентября, 11:18

Байден по-хамски себя повёл на встрече в Нью-Йорке с президентом Бразилии

Байден на встрече в Нью-Йорке не пожал руку президенту Бразилии да Силве

Американский президент Джо Байден не пожал руку бразильскому коллеге Луису Инасиу Луле да Силве во время встречи в Нью-Йорке. Этот странный поступок лидера США попал на видео, кадры публикует GBN News.

Джо Байден на встрече в Нью-Йорке не пожал руку президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве. Видео © YouTube / GBNews

Отметим, что выступление главы Белого дома по вопросу прав рабочих сопровождалось рядом казусов. Так, при выходе на сцену Байден неосторожно задел флаг Бразилии, а после своей речи пожал руку лишь главе Международной организации труда Гилберту Хунгбо, но не да Силве, развернувшись к нему спиной.

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Ранее Лайф писал, что читатели издания Metrópoles возмутились хамским поведением Владимира Зеленского на Генассамблее ООН, когда тот не стал аплодировать после выступления бразильского президента Лулы да Силвы. Его поступок привёл пользователей в ярость.

Обложка ©

YouTube / GBNews

Иван Косицын
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