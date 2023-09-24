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24 сентября, 12:15

Истеблишмент Польши проигнорировал визит Зеленского в страну

Reuters: Зеленский, приехав в Польшу, не встречался с представителями Варшавы

<p>Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / dpa / Michael Kappeler</p>

Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / dpa / Michael Kappeler

Владимир Зеленский, посетив Польшу, не встретился ни с одним из официальных лиц государства. Об этом говорится в материале Reuters.

Польша стала промежуточной остановкой для главы киевского режима, когда он возвращался из США на Украину. В субботу 23 сентября он встретился с двумя польскими волонтёрами и вручил им государственные награды, тем не менее никаких контактов с местными политиками или официальными представителями Варшавы у него не было в связи с напряжёнными отношениями между Украиной и Польшей из-за зернового вопроса.

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Отношения Варшавы и Киева ухудшились после решения Незалежной судиться с соседями из-за эмбарго на поставки зерна. Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, тянущим за собой всех вокруг, и отменил встречу с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Позже Варшава сообщила о намерениях также завершить программу поддержки украинских беженцев с 2024 года и объявила о прекращении поставок оружия Киеву.

Юрий Лысенко
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