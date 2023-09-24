Истеблишмент Польши проигнорировал визит Зеленского в страну

Владимир Зеленский, посетив Польшу, не встретился ни с одним из официальных лиц государства. Об этом говорится в материале Reuters.

Польша стала промежуточной остановкой для главы киевского режима, когда он возвращался из США на Украину. В субботу 23 сентября он встретился с двумя польскими волонтёрами и вручил им государственные награды, тем не менее никаких контактов с местными политиками или официальными представителями Варшавы у него не было в связи с напряжёнными отношениями между Украиной и Польшей из-за зернового вопроса.