Ненависть к России вредит Польше, считает обозреватель Myśl Polska Богдан Куляс. По его словам, политика страны заключается в том, чтобы "вгрызаться друг другу в горло", пытаясь доказать, кто является лидером в таком отношении к РФ, а также в любви к США и Украине.

"То, что мир движется вперёд, поляков особо не интересует. Наше счастье — счастье Америки. Наша радость — насолить России... Собственное счастье нас не интересует", — указал автор.

Куляс отметил, что поляки больше остальных в мире любят Штаты и ненавидят Россию, причём последнее затмевает собственный патриотизм. По его словам, такая политика правящей партии "Право и справедливость" уже принесла плоды.

Так, американо-индийский торговый путь обойдёт Россию, не сделав Польшу и, в частности, город Лодзь одним из инфраструктурных центров. В результате страна вместо китайского "Шёлкового пути" получит американо-индийский маршрут "с конечной остановкой в Тель-Авиве".

Обозреватель напомнил, что, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, вышеназванный коридор Индия – Ближний Восток – Европа является "историческим". Причём больше всех от этого проиграла именно Польша.

"Кто от этого выигрывает, а кто проигрывает? Израиль, Индия и арабы выигрывают... Выигрывает ли Америка? Необязательно. Теряет ли Китай? Не совсем. Он вполне может на этом выиграть. А то, что больше всех проиграла Польша, особого значения для поляков не имеет", — заключил Куляс.