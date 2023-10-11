Зеленский заявил, что не хочет идти на второй срок

Владимир Зеленский заявил, что не намерен идти на второй срок, если выборы будут проходить после окончания конфликта.

"Если бы война продолжалась — да, если бы война закончилась — нет. Я не могу убежать во время войны", — заявил он румынскому изданию Digi24.