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11 октября, 07:42

Зеленский заявил, что не хочет идти на второй срок

Владимир Зеленский заявил, что не намерен идти на второй срок, если выборы будут проходить после окончания конфликта.

"Если бы война продолжалась — да, если бы война закончилась — нет. Я не могу убежать во время войны", — заявил он румынскому изданию Digi24.

Также Зеленский подчеркнул, что Украина находится "на последней и самой сложной стадии" конфликта, но затруднился ответить, когда точно он закончится.

В поведении Зеленского заметили необычную деталь на фоне конфликта в Израиле

В поведении Зеленского заметили необычную деталь на фоне конфликта в Израиле

А ранее Зеленский заявил, что эскалация палестино-израильского конфликта может отвлечь внимание международного сообщества от ситуации на Украине. Аналогичное мнение ранее высказал и сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон, который заявил, что Зеленский сильно боится потерять военную поддержку Запада.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / PEPE TORRES

Александра Вишнякова
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