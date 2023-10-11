Зеленский заявил, что не хочет идти на второй срок
Владимир Зеленский заявил, что не намерен идти на второй срок, если выборы будут проходить после окончания конфликта.
"Если бы война продолжалась — да, если бы война закончилась — нет. Я не могу убежать во время войны", — заявил он румынскому изданию Digi24.
Также Зеленский подчеркнул, что Украина находится "на последней и самой сложной стадии" конфликта, но затруднился ответить, когда точно он закончится.
А ранее Зеленский заявил, что эскалация палестино-израильского конфликта может отвлечь внимание международного сообщества от ситуации на Украине. Аналогичное мнение ранее высказал и сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон, который заявил, что Зеленский сильно боится потерять военную поддержку Запада.
ТАСС / ЕРА / PEPE TORRES