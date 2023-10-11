Российские войска улучшили положение в районе Авдеевки

Российские войска улучшили положение по переднему краю в районе Авдеевки на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга.

"На Донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем улучшено положение по переднему краю в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении ведомства.

Всего за сутки на этом направлении противник потерял до 330 человек убитыми и ранеными, один танк, 11 бронетранспортёров, четыре боевые бронированные машины.