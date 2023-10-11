Российские войска улучшили положение в районе Авдеевки
Российские войска улучшили положение по переднему краю в районе Авдеевки на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ в ходе брифинга.
"На Донецком направлении активными действиями подразделений Южной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем улучшено положение по переднему краю в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сообщении ведомства.
Всего за сутки на этом направлении противник потерял до 330 человек убитыми и ранеными, один танк, 11 бронетранспортёров, четыре боевые бронированные машины.
Накануне российские СМИ и военкоры сообщили, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ под Авдеевкой. Российские военные ведут бои на окраине посёлка Бердичи, а украинские — отступают. Также наши бойцы нанесли встречный удар противнику с южного фланга Авдеевского направления. Такое положение ведёт к созданию Авдеевского котла. При этом в Киеве признают, что ВСУ попали в сложную ситуацию на этом участке фронта: так, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко призвал срочно направить туда все силы.
ТАСС / Николай Тришин