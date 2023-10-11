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11 октября, 07:28

"Туда нужно всё и срочно": В Раде признали сложную ситуацию в Авдеевке

Депутат Рады Гончаренко назвал ситуацию в Авдеевке очень сложной

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко назвал очень сложной ситуацию в подконтрольной Киеву Авдеевке. Он призвал срочно направить на этот участок фронта все силы.

"В Авдеевке очень сложная ситуация... Нужно всё туда и срочно", — написал Гончаренко в телеграм-канале.

Пушилин: ВС РФ настроены, чтобы как можно скорее освободить Авдеевку

Пушилин: ВС РФ настроены, чтобы как можно скорее освободить Авдеевку

Накануне российские СМИ и военкоры сообщили, что ВС РФ прорвали оборону ВСУ под Авдеевкой. Российские военные ведут бои на окраине посёлка Бердичи, а украинские — отступают. При этом наши бойцы нанесли встречный удар противнику с южного фланга Авдеевского направления. Текущая обстановка ведёт к созданию Авдеевского котла.

Обложка ©

Getty Images / Muhammed Enes Yildirim / Anadolu Agency

Александра Вишнякова
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