Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко назвал очень сложной ситуацию в подконтрольной Киеву Авдеевке. Он призвал срочно направить на этот участок фронта все силы.

"В Авдеевке очень сложная ситуация... Нужно всё туда и срочно", — написал Гончаренко в телеграм-канале.