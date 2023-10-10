Российские военные прорвали оборону ВСУ под Авдеевкой

ВС РФ прорвали оборону ВСУ на северном фланге возле посёлка Бердичи на Авдеевском направлении в ДНР. Об этом заявил 105-й стрелковый полк Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Как уточняет RT, российские военные ведут бои на окраине населённого пункта, а украинские — отступают. При этом наши бойцы нанесли встречный удар противнику с южного фланга Авдеевского направления. Текущая обстановка ведёт к созданию Авдеевского котла.