ВСУ лишились ещё одного склада с ракетно-артиллерийским вооружением
МО РФ: Под Херсоном уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ
Российские военные за минувшие сутки уничтожили в Херсонской области склад ракетно-артиллерийского вооружения объединённой группировки войск ВСУ "Херсон". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
"В районе населённого пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения объединённой группировки войск ВСУ "Херсон", — говорится в сообщении.
Кроме того, у посёлков Серебрянка ДНР и Одаровка Запорожской области нашим бойцам удалось уничтожить командно-наблюдательные пункты 67-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка украинской Нацгвардии, добавили в министерстве.
Ранее Лайф сообщал, что российская авиация поразила живую силу и технику ВСУ в 25 районах в зоне проведения спецоперации. Помимо того, наши бойцы отразили две атаки противника на Марьинском и Авдеевском направлениях.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ