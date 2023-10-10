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10 октября, 11:13

ВСУ лишились ещё одного склада с ракетно-артиллерийским вооружением

МО РФ: Под Херсоном уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ

Российские военные за минувшие сутки уничтожили в Херсонской области склад ракетно-артиллерийского вооружения объединённой группировки войск ВСУ "Херсон". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"В районе населённого пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения объединённой группировки войск ВСУ "Херсон", — говорится в сообщении.

Кроме того, у посёлков Серебрянка ДНР и Одаровка Запорожской области нашим бойцам удалось уничтожить командно-наблюдательные пункты 67-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка украинской Нацгвардии, добавили в министерстве.

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Ранее Лайф сообщал, что российская авиация поразила живую силу и технику ВСУ в 25 районах в зоне проведения спецоперации. Помимо того, наши бойцы отразили две атаки противника на Марьинском и Авдеевском направлениях.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Исакова
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