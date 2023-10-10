ВСУ лишились ещё одного склада с ракетно-артиллерийским вооружением

Российские военные за минувшие сутки уничтожили в Херсонской области склад ракетно-артиллерийского вооружения объединённой группировки войск ВСУ "Херсон". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

"В районе населённого пункта Давыдов Брод Херсонской области уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения объединённой группировки войск ВСУ "Херсон", — говорится в сообщении.

Кроме того, у посёлков Серебрянка ДНР и Одаровка Запорожской области нашим бойцам удалось уничтожить командно-наблюдательные пункты 67-й и 118-й механизированных бригад ВСУ, а также 15-го полка украинской Нацгвардии, добавили в министерстве.