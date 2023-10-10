Российские военные в зоне специальной военной операции на Украине разгромили автомобильный мост и три пункта временной дислокации украинских войск. Как заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук, удары были нанесены тактической авиацией ВКС РФ в районе Торского на Краснолиманском направлении.

"Тактическая авиационная группа нанесла удары по автомобильному мосту и трём пунктам временной дислокации ВСУ в районе населённого пункта Торское Донецкой Народной Республики", — приводит заявление Савчука РИА "Новости".

Это не единственные успехи российских войск на данном направлении. Также в ходе контрбатарейной борьбы бойцы обнаружили и подавили до 30 артиллерийских расчётов противника и отразили шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады батальона "Азов"*.

Ранее российская авиация поразила живую силу и технику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 25 районах в зоне проведения специальной военной операции. Помимо того, российские бойцы отразили две атаки ВСУ на Марьинском и Авдеевском направлениях.