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Регион
Опубликовано 10 октября 2023, 02:40
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Российская авиация нанесла удар по Торскому автомобильному мосту в ДНР

МО РФ: Авиация нанесла удары по автомобильному мосту в районе Торского в ДНР

Российские военные в зоне специальной военной операции на Украине разгромили автомобильный мост и три пункта временной дислокации украинских войск. Как заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук, удары были нанесены тактической авиацией ВКС РФ в районе Торского на Краснолиманском направлении.

"Тактическая авиационная группа нанесла удары по автомобильному мосту и трём пунктам временной дислокации ВСУ в районе населённого пункта Торское Донецкой Народной Республики", — приводит заявление Савчука РИА "Новости".

Это не единственные успехи российских войск на данном направлении. Также в ходе контрбатарейной борьбы бойцы обнаружили и подавили до 30 артиллерийских расчётов противника и отразили шесть атак штурмовых групп 63-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады батальона "Азов"*.

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Ранее российская авиация поразила живую силу и технику Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 25 районах в зоне проведения специальной военной операции. Помимо того, российские бойцы отразили две атаки ВСУ на Марьинском и Авдеевском направлениях.

*Запрещённая в России террористическая организация.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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