ВКС России получили вторую за год партию бомбардировщиков Су-34

Новосибирский авиазавод им. В.П. Чкалова Объединённой авиастроительной корпорации, которая входит в госкорпорацию "Ростех", поставил в ВКС России вторую за текущий год партию фронтовых бомбардировщиков Су-34.

Бомбардировщик Су-34. Видео © t.me / rostecru

"Вторая в этом году партия новых самолётов Су-34 изготовлена на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова ОАК и передана Министерству обороны РФ. Новые бомбардировщики прошли полный комплекс наземных и лётных испытаний", — сообщили в пресс-службе "Ростеха".

Там отметили, что Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации и отлично зарекомендовали себя в войсках. Бомбардировщик позволяет применять перспективные средства поражения, увеличить дальность ударов по наземным и надводным целям, а также повысить точность бомбометания.